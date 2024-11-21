Назван объем средств на соцрасходы в Азербайджане на 2025 год

БАКУ /Trend/ - В государственном бюджете Азербайджана на социальные расходы в следующем году выделены 16,9 миллиарда манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на совместном заседании двух комитетов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана заявил министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев.

Он отметил, что расходы на соцзащиту и соцобеспечение будут на 10% выше, чем в текущем году. 96% расходов приходится на выплаты населению.

"7,2 миллиарда манатов будут направлены на финансирование трудовых пенсий. Прогнозируется, что средний размер трудовых пенсий достигнет 531 маната. Средний размер трудовых пенсий в 2019 году составил 264 маната. В трудовых пенсиях по возрасту цифра выше, здесь она составит 569 манатов. В 2019 году это были 292 маната", - сказал он.

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