Министр озвучил число лиц, которым в этом году назначена инвалидность в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В текущем году более 40 тысяч человек в Азербайджане получили инвалидность.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике, экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Процедуры определения инвалидности всем известны. Гражданин должен встать на учет в стационаре, пройти там обследование и предоставить документы. Каждый случай расследуется нами.

Из назначенных в текущем году инвалидностей - 50 процентов является первичным, а 50 - повторным назначением инвалидности. Наша позиция по поводу инвалидности однозначна. Должны быть оценены все обстоятельства, соответствующие законодательству, и определена инвалидность этих людей. Однако не должно быть дозволено использовать инвалидность как источник дохода путем обмана и необоснованных действий. Это будет последовательно пресекаться", - добавил он.

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