Официальный представитель ГПС Азербайджана назвал новосозданные структуры на освобожденных территориях

ШАМКИР /Trend/ - Сразу после освобождения границ Азербайджана от оккупации на этих территориях были осуществлены мероприятия по созданию инфраструктуры пограничной охраны.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил заместитель начальника Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана - командующий пограничными войсками генерал-лейтенант Араз Мамедов в ходе медиатура в город Шамкир.

"Сразу после восстановления территориальной целостности Азербайджанской Республики и освобождения наших границ от оккупации на этих территориях были осуществлены мероприятия по созданию инфраструктуры пограничной охраны.

После Отечественной войны на территории Зангиланского, Губадлинского и Лачинского районов началась охрана государственной границы 1 отдельной пограничной дивизией пограничных войск Государственной пограничной службы, 3 воинскими частями, 11 пограничными комендатурами, 3 отдельными подразделениями и 121 погранично-боевым пунктом", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!