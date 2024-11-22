Бизнес-кредит от Yelo Bank с льготным периодом до 12 месяцев

БАКУ/Trend/ - Для любого бизнеса необходим рост. А большие цели требуют значительных финансовых ресурсов. Yelo Bank предлагает выгодные бизнес-кредиты, которые помогут вашему делу выйти на новый уровень.



Вы можете получить кредит до 5 миллионов манатов (или эквивалент в USD/EUR) по ставке всего от 11% годовых. Погашение возможно в течение 60 месяцев, а льготный период на первые 12 месяцев станет дополнительным преимуществом.



С Yelo Bank всё становится проще: благодаря оперативному и удобному процессу оформления вы экономите своё время и можете сосредоточиться на развитии бизнеса, а не на бумажной работе. Условия кредита адаптируются под ваш бизнес-оборот и индивидуальные потребности. Мы предлагаем как обеспеченные, так и необеспеченные кредиты. В качестве залога могут выступать движимое и недвижимое имущество или даже бизнес-оборудование.



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