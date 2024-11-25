В Азербайджане изменился порядок возмещения ущерба лесному хозяйству

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Порядок возмещения ущерба и убытков, причиненных лесному хозяйству".

Соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Trend.

Согласно документу, ущерб и убытки, причиненные лесному хозяйству в связи с обстоятельствами, установленными настоящим Порядком, в результате перевода земель лесного фонда на нелесные земли или использования лесного фонда, подлежат возмещению в полном объеме.

Ущерб и убытки, причиненные лесному хозяйству в результате перевода земель лесного фонда на нелесные земли или использования лесного фонда, регулируются в соответствии с решением Кабинета министров Азербайджанской Республики "О правилах привлечения к материальной ответственности за нанесенный ущерб лесному хозяйству" № 636 от 27 декабря 1993 года, "Методикой экономической оценки лесов" № 45 от 15 марта 2000 года и др.

Кроме того, решение о размере ущерба (вместе с отчетным документом) представляется министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики виновным физическим и юридическим лицам для возмещения ими суммы, начисленной за ущерб и убытков, причиненных лесному хозяйству, лично или посредством почтовой связи, либо электронным способом.

Возмещение ущерба, причиненного лесному хозяйству, является обязательным для виновных физических и юридических лиц, споры в связи с этим решаются в административном порядке и в судебном порядке.

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