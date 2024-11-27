С января будет представлен очередной пакет социальных реформ – министр

БАКУ /Trend/ - Всего за 5-летний период в Азербайджане были реализованы четыре крупных пакета социальных реформ. Анонс очередного пакета дал Президент Азербайджана. С января будет представлен следующий пакет социальных реформ.

Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев во время обсуждения в Милли Меджлисе законопроекта "О бюджете государственного фонда социальной защиты на 2025 год", сообщает Trend.

Министр отметил, что четыре пакета социальных реформ за 5-летний период охватили 4 миллиона человек, было выделено 7 миллиардов манатов.

"Каждый из вас оценивает государственный бюджет. Наши депутаты прекрасно понимают, что значит увеличение выплат населению на дополнительные 7 миллиардов манатов в бюджете каждого года.

За короткий период минимальная заработная плата в стране выросла в 2,7 раза, минимальная пенсия - в 2,5 раза, среднемесячная пенсия - в 2,4 раза.

Выплаты людям из наиболее уязвимых слоев населения, получающим пособия и стипендии, выросли в 5 раз. За этот период количество трудовых договоров увеличилось почти на 600 тысяч. Фонд заработной платы страны увеличился в 3 раза", - отметил С.Бабаев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!