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В 2025 году программа самозанятости в Азербайджане охватит 100 тысяч семей

Общество Материалы 28 ноября 2024 13:14 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане программа самозанятости в следующем году охватит в общей сложности 100 тысяч семей.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель Комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по труду и социальной политике Муса Гулиев на сегодняшнем заседании парламента.

"Согласно всемирной практике, проект самозанятости считается реализованным, если самозанятость превышает 50 процентов за последние два года, а в Азербайджане показатель двух лет превышает 80 процентов.

Если в процессе, в котором участвуют 100 тысяч человек, будет 1 процент ошибок, то это составит 1000 человек. Мы должны учитывать и это.

Все жалобы расследуются, фиксируются факты, ведется видеосъемка. Если имеются факты, то их необходимо передать для дальнейшего расследования.

Но говорить с трибуны о недостатках, но при этом не имея фактов, то я думаю, что это несерьезный, непрофессиональный, политически несовершенный подход", - добавил М.Гулиев.

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