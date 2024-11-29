В Азербайджане при наступлении страхового случая могут быть предоставлены сведения, составляющие врачебную тайну

БАКУ /Trend/ - При наступлении страхового случая сведения, составляющие врачебную тайну, могут быть предоставлены без согласия гражданина или его законного представителя.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону Азербайджанской Республики "О медицинском страховании", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Изменения в закон вносятся в целях обеспечения обязательного медицинского страхования.

После обсуждений изменения были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.

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