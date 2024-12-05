В Ташкенте подписаны меморандумы о сотрудничестве между НПО Азербайджана и Узбекистана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 5 декабря в рамках Форума сотрудничества узбекских и азербайджанских НПО в Ташкенте ряд неправительственных организаций двух стран подписал меморандумы о сотрудничестве.

Как сообщает Trend, меморандумы о сотрудничестве по совместной деятельности подписали председатель правления Форума национальных неправительственных организаций Азербайджана Рамиль Искендерли и председатель Движения «Возрождение» Узбекистана Бабур Бекмурадов, председатель Общественного объединения «Общество женщин-инвалидов» Азербайджанской Республики Махлуга Рагимова и председатель «Общества инвалидов» Узбекистана Камиль Абдуллаев, председатель Общественного объединения «Центр социально-экономических исследований «Приоритет» Заур Ибрагимов и председатель Научно-исследовательского центра «Истиглал» Узбекистана Усмонжон Бутаев, председатель Общественного объединения «Женщины и девушки» Узбекистана Насиба Мирадилова и председатель Общественного объединения «Содействие развитию связей с общественностью» Азербайджанской Республики Шалала Гасанова, председатель Центра народной дипломатии Узбекистана ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) Гобулжон Собиров и председатель Общественного объединения культурно-исторических исследований «Шелковый путь» Аида Эйвазова.

Целью подписания меморандумов является поддержка реализации совместных проектов, обмен опытом и налаживание партнерских связей между неправительственными организациями двух братских стран.

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