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В Гражданский кодекс Азербайджана будет добавлена новая глава о правах личности

Общество Материалы 6 декабря 2024 10:55 (UTC +04:00)
В Гражданский кодекс Азербайджана будет добавлена новая глава о правах личности
Фото: Государственная налоговая служба Азербайджанской Республики

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - В Гражданский кодекс Азербайджана будет добавлена новая глава о правах личности.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил исполнительный директор Центра правовой экспертизы и законодательных инициатив Самир Махмудов за круглым столом по обсуждению проекта Научно-практического комментария к закону "Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах лишения свободы".

Обсуждения проходили в Институте права и прав человека.

С.Махмудов отметил, что этот документ представляет собой пояснительную концепцию.

"В то же время Центром был подготовлен проект Научно-практического комментария к закону "Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах лишения свободы". Институт права и прав человека также внес большой вклад в разработку этого документа", - добавил он.

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