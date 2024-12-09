В Азербайджане внесены изменения в состав Совета по статистике

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в состав Совета по статистике при Государственном комитете статистики.

Соответствующее решение принял Кабинет министров Азербайджана, сообщает Trend.

На основании решения из состава Совета по статистике исключены следующие лица: Рагимли Эльшан Могиф оглу – заместитель начальника Главного управления экономического анализа и контроля учета Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджанской Республики; Ахмедов Азизага Нариман оглу - начальник Управления таможенной статистики Главного управления технологических инноваций и статистики Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики; Тагиев Чингиз Гасан оглу - заведующий отделом защиты труда и социально-экономических интересов трудящихся Конфедерации профсоюзов Азербайджана; Ягубов Сакит Мамеди оглу - проректор по науке Азербайджанского государственного экономического университета.

Новыми членами Совета по статистике стали следующие лица: Гусейнов Эльшан Ариф оглу - заместитель начальника Главного управления экономического анализа и контроля исполнения прогнозов Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджанской Республики; Велиев Рашид Валех оглу – заместитель начальника Управления статистики Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики; Гулиев Джамаледдин Алибала оглу - советник председателя Конфедерации профсоюзов Азербайджана; Ахмедов Натиг Гаракиши оглу - заведующий кафедрой математики и статистики Азербайджанского государственного экономического университета.

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