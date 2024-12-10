Задержаны лица, пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате продолжающихся пограничных и оперативно-розыскных мероприятий в сфере обеспечения безопасности государственной границы, борьбы с нелегальной миграцией задержаны 5 нарушителей границы Азербайджана.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Азербайджана.

Сообщается, что 9 декабря в 17:30 на территории несения службы пограничного отряда "Худат" командования пограничных войск Государственной пограничной службы, при попытке нарушить государственную границу Азербайджана были задержаны граждане Алжирской Народно-Демократической Республики - Зехиуа Мохамед Эль Амине (1984 г.р.), Хамдани Хамза (1990 г.р.), Бумаали Сид Али (1993 г.р.), Черичи Хичем (1999 г.р.) и Небаб Аимен (2003 г.р.).

"В результате расследования было установлено, что задержанные намеревались нелегально эмигрировать в страны Европы.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия с целью выявления канала нелегальной миграции.

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