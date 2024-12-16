Обращаясь к парной терапии, можно построить здоровые отношения - психолог

БАКУ /Trend/ - Обращаясь к парной терапии, можно заранее предотвратить будущие конфликты и построить здоровые отношения.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал клинический психолог Психиатрической клинической больницы №2 минздрава Азербайджана, психотерапевт Ровшан Наджафов.

По его словам, чтобы определить психологическую совместимость пары, в первую очередь, необходимо определить эмоциональные потребности и личные границы.

"Необходимо честно и в непринужденной атмосфере поговорить о личных ценностях, жизненных целях и ожиданиях в отношениях. Для подтверждения этой совместимости следует использовать психологические тесты и анкеты. Отношения в паре можно оценить с помощью психодиагностических тестов, измеряющих типы личности и эмоциональные состояния. Следует наблюдать за поведением пары во время конфликта, реакциями на стресс и процессами принятия решений.

Анализируя совместное времяпровождение и уровень взаимовыручки в различных сложных ситуациях, можно выявить несовместимости. Сторонам следует лучше узнать друг друга, поделившись своим психологическими травмами. В то же время необходимо убедиться, что отношения обеспечивают эмоциональную безопасность и поддержку обеим сторонам. Обращаясь к парной терапии, можно заранее предотвратить будущие конфликты и построить здоровые отношения. Совместимость регулируется уважением и интеграцией различий, а не только сходств личностей. Психологическая совместимость создает основу для того, чтобы пары вместе справлялись с трудностями в жизни", - сказал Наджафов.

Он отметил, что первым шагом к конструктивному разрешению споров является готовность обеих сторон выслушать друг друга.

"Диалог укрепляет отношения и делает их здоровыми. В ходе активного слушания стороны должны показать, что они с уважением принимают чувства и мнения друг друга. При анализе проблем важно избегать обвинения или предубеждения. Парам полезнее выражать свои чувства посредством сопереживания. Вместо «Ты всегда так делаешь» лучше сказать: «Я чувствую себя некомфортно в этой ситуации». При спорной ситуации важен поиск решения проблемы, а не победителей и проигравших.

Стороны могут взять «тайм-аут», чтобы сделать небольшой перерыв и успокоиться, когда они не могут контролировать свои эмоциональные реакции. Культура компромисса и принятие совместных решений, отвечающих интересам обеих сторон, заменяют споры дискуссиями. Важно не персонализировать проблемы. Искренние извинения после ссор и обсуждение чувств обеих сторон укрепляют отношения", - сказал он.

Врач подчеркнул, что чтобы справиться со стрессом и давлением, парам следует общаться открыто и честно.

"Обе стороны должны понимать источники стресса друг друга и оказывать поддержку для их преодоления. Совместное времяпровождение полезно для преодоления стресса. Помимо этого, совместная расстановка приоритетов и планирование помогают парам справиться со стрессом. Для пар важно получать индивидуальную терапию и психологические сеансы для поддержания своего эмоционального здоровья как личности.

Чувство сопереживания к партнеру укрепляет отношения. Важно не уклоняться от обсуждения проблем, связанных со стрессом, поскольку молчание может усугубить проблемы. В семейных отношениях целесообразно не молчать, а делиться своими мыслями и чувствами. После стрессовых ситуаций совместное времяпрепровождение и жесты, укрепляющие отношения, положительно влияют на отношения. Если парам нужна психологическая поддержка для преодоления стресса, то не следует ее откладывать", - сказал он.

Наджафов также отметил, что разное мировоззрение может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на отношения.

"Так, они могут обогатить отношения, однако могут и привести к недопониманию. Также оно оценивается как явление, наблюдаемое при психологической несовместимости пар. Пары должны научиться принимать эти различия и уважать выбор друг друга.

Открытое межличностное общение и чувство эмпатии необходимы для семейной адаптации. До свадьбы пары могут принимать различия и принять совместное решение о том, как адаптировать эти различия к своим отношениям. Важно рассматривать разное мировоззрение как возможность для роста, а не как угрозу для отношений. Пары должны развивать свои общие ценности. В случае разногласий следует обратиться за психологической поддержкой и парной терапией. Понимание различий и психологическая адаптация пар будут способствовать здоровому развитию их отношений", - сказал он.

Врач также подчеркнул, что этичное и уважительное общение является основой регулирования отношений с семьей будущей(го) супруги(а).

"Обе стороны, познакомив друг друга со своими родителями, могут создать благоприятную атмосферу для крепких отношений между семьями. Очень важно сохранять личные границы и ограничивать чрезмерное вмешательство семьи в отношения. Пары должны вместе обсуждать проблемы, с которыми сталкиваются семьи, и находить взаимовыгодные решения. Во избежание конфликтов обе стороны должны попытаться понять семейные традиции и ценности. Понимание окружающей среды и семейных ожиданий способствует гармонии отношений.

Пары должны прийти к консенсусу и выработать стратегию взаимодействия с семьями. Спокойное и уважительное поведение в стрессовых ситуациях снижает напряжение. Честность важна в отношениях с семьей. Здоровые семейные отношения пар должны строиться на честности", - добавил он.

По его словам, сохранение личных границ важно для здорового и продолжительного брака.

"Уважение интересов, личного времени и индивидуальных свобод каждой стороны обеспечивает сбалансированные отношения. Личные границы повышают доверие и уважение пары друг к другу. Пары должны принять разность мировоззрения. Это не сложный, но чувствительный процесс. Здесь речь идет о психологическом сопереживании. Принятие различий требует определенных уступок. При этом, делая уступки, не следует нарушать личные границы. Нарушение границ может создать напряжение между парами и ослабить эмоциональную привязанность. Открытое и честное общение играет ключевую роль в семейных обсуждениях и определении границ. Обе стороны должны понимать, что такое границы и почему они важны. Уважение личных границ помогает парам создать более крепкую эмоциональную связь. Подход «Семья – это Я» постепенно должен перейти в подход «Семья – это мы»", - добавил Р.Наджафов.

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