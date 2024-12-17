Средства, полученные от инвестиций, используются для оказания более качественных медуслуг застрахованным лицам

БАКУ /Trend/ - Средства, полученные от инвестиций в Азербайджане, используются для оказания более качественных медицинских услуг застрахованным лицам.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель Государственного агентства по Обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Азербайджана Заур Алиев во время пресс-конференции по итогам 2024 года.

​Он отметил, что с 2020 года в результате инвестиций, осуществленных в целях обеспечения финансовой устойчивости ОМС, получен доход в размере 135,5 миллиона манатов.

"На 2024 год эта цифра составляет 74,2 миллиона манатов. Все средства, полученные от инвестиций, используются для оказания более качественных медицинских услуг застрахованным лицам", - подчеркнул он.

Выделяемые на здравоохранение средства превышают 2,8 миллиарда манатов.

"Основную часть этой суммы составляют средства, выделяемые из государственного бюджета на здравоохранение, страховые взносы, оплачиваемые работодателем и работником.

В течение 2020-2023 годов и первых 10 месяцев этого года Агентство обеспечило государственные медицинские учреждения лекарствами и покрыло медицинские расходы на сумму более 400 миллионов манатов",- добавил председатель.

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