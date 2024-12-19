Казахстан и Азербайджан планируют совместные проекты в сфере занятости

БАКУ/Trend/ - Казахстан и Азербайджан намерены реализовать совместные проекты в области трудовых ресурсов и занятости.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал президент АО "Центр развития трудовых ресурсов" министерства труда и социальной защиты населения Казахстана Даулет Аргандыков на Азербайджанском форуме карьерного роста 2024.

"Я являюсь первым руководителем Центра развития трудовых ресурсов, и наш мандат достаточно широк. Мы занимаемся всей социально-трудовой сферой, включая миграцию и занятость. В этом направлении мы являемся партнерами Государственной службы занятости Азербайджана. У нас есть план действий, мы реализуем и планируем совместные проекты", - сказал Аргандыков.

По его словам, без развития трудовых ресурсов, образования и рынков труда невозможно устойчивое развитие общества и экономики.

Он также подчеркнул, что, несмотря на вызовы, такие как пандемия, экономический кризис, внутренние проблемы и глобальная автоматизация (повсеместное внедрение искусственного интеллекта), Казахстану удалось сохранить стабильность на рынке труда.

"Основные показатели у нас выросли - это касается как количества занятых людей, так и доходов населения. Но вместе с тем есть и проблемы, одна из которых - занятость молодежи", - отметил президент Центра.

Аргандыков подчеркнул, что Казахстан - относительно молодая страна по трудовым ресурсам, и по прогнозам в будущем на рынок труда окажет давление значительное увеличение числа молодежи.