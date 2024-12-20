БАКУ /Trend/ - Ранняя диагностика и лечение диабетической стопы крайне важны для предотвращения осложнений.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила инфекционист НИИ травматологии и ортопедии минздрава Азербайджана Тюркан Ахмедзаде.

Она отметила, что диабетическая стопа возникает в результате микробного загрязнения ран на стопах больных сахарным диабетом.

"Поражение нервов (нейропатия) и плохое кровообращение затрудняют для диабетиков ощущение повреждения ног. В результате этого полученные раны заживают медленно и восприимчивы к инфекции. Диабетическая стопа должна контролироваться мультидисциплинарной командой, состоящей из инфекциониста, микробиолога, терапевта, эндокринолога, сердечно-сосудистого хирурга, дерматолога и ортопеда. Если ее не лечить, то инфекция будет прогрессировать и может привести к потере тканей", - сказала она.

Диабетическая стопа в основном встречаются у людей старше 40 лет и особенно у пожилых пациентов (после 60-ти лет).

"Диабет, протекающий несколько лет, со временем поражает нервную и кровеносную системы, вызывая невропатию и нарушение кровообращения.

Неконтролируемая гликемия, то есть повышенный уровень сахара в крови, приводит к ослаблению иммунной системы и задержке заживления ран.

Другие сопутствующие заболевания, такие как гипертония у пожилых людей, болезни почек и сосудистые заболевания, также увеличивают факторы риска. Кроме того, длительное курение и малоподвижный образ жизни нарушают кровообращение и создают основу для инфекций стоп.

При этом осложнения диабета могут возникнуть в молодом возрасте, особенно у людей, страдающих диабетом с детства или подросткового возраста, а также в тех случаях, когда уровень сахара в крови не контролируется должным образом. Для профилактики очень важен правильный уход за ногами и своевременное медицинское вмешательство",- отметила врач.

В своей речи, инфекционист сказала, что нейропатия вызывает снижение или потерю чувствительности в ногах.

"Из-за этого пациент может не заметить появления порезов и язв.

Нарушение кровообращения при диабетической стопе, то есть недостаточный приток крови и кислорода к тканям от поврежденных сосудов, в свою очередь, приводит к замедлению заживления ран. В то же время ввиду снижения иммунитета у больных сахарным диабетом ослабевает способность организма бороться с инфекцией", - заявила она.

Она подчеркнула, что диабетическая стопа может проявляться покраснением, отеком и повышенной температурой, а также незаживающими язвами и ранами, а в запущенных случаях болезнь может проявляться лихорадкой и общей слабостью.

Наряду с гнойными выделениями инфекция диагностируется клиническими проявлениями при обнаружении не менее двух признаков воспаления: боли, повышения температуры, покраснения и отека.

"Для подтверждения диагноза рекомендуется провести исследование биопсии или образца материала, взятого из глубоких тканей после очистки и обработки раны. Даже в этом случае учитывают возможность возникновения остеомиелита при переходе процесса на инфицирование костной ткани. Наиболее эффективным методом диагностики остеомиелита является магнитно-резонансная томография (МРТ)", - говорит врач.

Т.Ахмедзаде подчеркнула, что заболевания периферических артерий, диабетическая нейропатия, гипертония (повышенное кровяное давление), хронические заболевания почек, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение ускоряют воспалительные процессы.

"Кроме того, инфекцию усугубляют курение, иммунодефицит, анемия, диабетическая ретинопатия и проблемы со зрением, а лечение этих заболеваний играет важную роль в предотвращении и смягчении прогрессирования диабетической стопы.

Она также заявила, что лечение инфекций диабетической стопы требует комплексного подхода.

"Целью лечения является устранение инфекции, поддержка регенерации тканей и ускорение заживления ран.

К основным методам лечения относятся очищение и обработка раны, контроль уровня сахара в крови (инсулиновая терапия или другие противодиабетические препараты). Кроме того, важно контролировать основные факторы риска (отказ от курения и нормализация артериального давления). Лечение почек, сердечно-сосудистых и других сопутствующих заболеваний оказывает положительное влияние на процесс выздоровления. В то же время при наличии абсцессов или глубоких инфекций может потребоваться хирургическое вмешательство.

При раннем вмешательстве и правильном лечении можно предотвратить осложнения. Профилактические меры значительно снижают возникновение инфекций",- сказала она.

Прежде всего, рекомендуется ежедневно осматривать ноги на наличие ран и порезов, а также соблюдать правила гигиены.

"Желательно выбирать удобную обувь, изготовленную из пропускающих воздух материалов, и диабетичекие носки.

Кроме того, диабетикам следует поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Своевременное обращение к врачу позволит вовремя обнаружить какие-либо раны или изменения на ногах.

Ранняя диагностика и лечение диабетической стопы очень важны для предотвращения ампутации нижних конечностей и других осложнений",- добавила Т.Ахмедзаде.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!