В авиакатастрофе в Актау погибли 38 человек - вице-премьер Казахстана

АСТАНА /Trend/ - В результате авиакатастрофы в городе Актау погибли 38 человек.

Как передает Trend, со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом журналистам сообщил вице-премьер РК Канат Бозумбаев.

"При крушении самолета в Актау погибли 38 человек, 29 пострадавших госпитализированы, среди них трое детей, 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии", - сказал вице-премьер.

Бозумбаев добавил, что, согласно предварительным данным, казахстанцев среди выживших нет.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа, в общей сложности 67 человек.

В связи с авиакатастрофой 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.