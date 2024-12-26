БАКУ /Trend/ - Казахстан не допустит российских и азербайджанских экспертов к участию в судебно-медицинской экспертизе касательно авиакатастрофы под Актау.

Как сообщает Trend со ссылкой на СМИ Казахстана, об этом сказал заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев.

По словам Бозумбаева, иностранные эксперты смогут принять участие в расследовании аварии.

"Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, участие правоохранительных органов России и Азербайджана в расследовании уголовного дела не предусмотрено. Однако им будет предоставлена ​​возможность участвовать в расследованиях, связанных с авиакатастрофой", - сказал вице-премьер.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджане объявлено днем ​​траура.

"Черный ящик" самолета уже обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.