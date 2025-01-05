Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник, 6 января.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в первой половине дня местами ожидаются дожди. Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 3-5°, днем – 6-8° тепла. Атмосферное давление повысится с 765 до 773 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность будет в пределах 70-80 процентов.

В районах Азербайджана временами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах – снег, местами интенсивный. Днем осадки постепенно прекратятся. В некоторых местах временами ожидается туман. Западный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем – 7-10° тепла, в горах – ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.