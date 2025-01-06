БАКУ /Trend/ - Симптомы токсинов, накопившихся в организме после праздничных дней, могут проявляться по-разному.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемой на волне 93.0 FM, сказал специалист-эксперт министерства здравоохранения, гастроэнтеролог Эмин Мамедов.

По его словам, организм пытается вывести эти вредные вещества естественным путем – через печень, почки, кожу и пищеварительную систему.

"Токсины попадают в организм преимущественно через пищу (добавки, пестициды), воздух (тяжелые металлы, газы), воду (химические загрязнители) и лекарства. Однако, когда количество токсинов превышает способность организма их выводить, могут возникнуть проблемы в различных системах.

Хроническая усталость вызвана токсинами, нарушающими выработку энергии в клетках. В частности, когда функция митохондрий нарушена, организм не способен восстанавливать энергию. В результате чувство усталости может проявиться уже с самого начала дня. Кроме того, некоторые токсины нарушают баланс нейротрансмиттеров в нервной системе, таких как дофамин и серотонин, что приводит к дефициту внимания и плохому настроению.

Проблемы с состоянием кожи, такие как прыщи, угри и сухость, возникают, когда организм не может выводить токсины. В этом процессе начинает участвовать кожа, в результате чего в случаях перегрузки печени также могут наблюдаться признаки желтухи или воспаления.

Проблемы с пищеварением, такие как вздутие живота, газы и запоры, являются результатом воздействия токсинов на кишечную флору. Тяжелые металлы нарушают баланс кишечных бактерий, создавая состояние, называемое дисбактериоз, которое ослабляет процесс пищеварения и приводит к снижению иммунитета.

Головные боли и спутанность сознания вызываются токсинами, попадающими в мозг через кровь и оказывающими нейротоксическое действие. Особенно тяжелые металлы, такие как свинец и ртуть, нарушают активность нервных клеток. Это приводит к таким симптомам, как потеря памяти и невнимательность. Неприятный запах изо рта и горечь во рту связаны с перегрузкой функции печени. Продукты распада пищи остаются в кровотоке и вызывают эти проблемы. Признаком этого также является белый или желтый налет на языке", - отметил он.

Накопление токсинов в жировых отложениях может привести к нарушению обмена веществ и лишнему весу.

"Некоторые токсины, такие как фталаты, влияют на гормональный баланс и увеличивают накопление жировой ткани. Ослабление иммунитета вызвано тем, что организм тратит силы на процесс детоксикации в ответ на нагрузку, вызванную токсинами. Это часто может проявляться простудными заболеваниями, воспалениями и аллергическими реакциями.

Когда вы замечаете эти симптомы в своем организме, важно помочь процессу детоксикации. Для выведения токсинов из организма рекомендуется употреблять продукты, богатые антиоксидантами, пить много воды, увеличивать физическую активность. Пробиотики помогают восстановить микрофлору кишечника, а зеленый чай, богатый антиоксидантами, ускоряет выведение токсинов. Если наблюдаются длительные симптомы, важно проконсультироваться с диетологом или врачом", - добавил он.

В заключение Э.Мамедов подчеркнул, что здоровое питание и активный образ жизни укрепляют защитные механизмы организма от токсинов и помогают защитить общее состояние здоровья.