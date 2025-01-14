В Азербайджане стартовали региональные семинары по подготовке к муниципальным выборам

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанской Республике продолжаются проекты по подготовке и проведению свободных, справедливых и прозрачных муниципальных выборов, назначенных на 29 января 2025 года, а также по просвещению участников выборов различного статуса.

Как сообщает во вторник Trend, в рамках масштабной программы, инициированной Центральной избирательной комиссией (ЦИК) совместно с министерством внутренних дел (МВД) Азербайджана, стартовали региональные семинары-совещания. Первое мероприятие с участием представителей ЦИК и МВД было организовано 14 января в Главном управлении полиции города Баку.

Проект, посвящённый служебной деятельности полиции, охватывает председателей окружных избирательных комиссий и представителей полиции в избирательных округах, где будут проводиться муниципальные выборы.

В ходе семинаров-совещаний будут заслушаны доклады членов ЦИК, сотрудников секретариата комиссии и представителей МВД о подготовке к муниципальным выборам, предвыборной агитации, а также о законодательно определенных ролях и обязанностях сотрудников полиции в день голосования и последующих процессах. Также планируются обмен мнениями и обсуждения.

Благодаря тесному межведомственному сотрудничеству, проект на следующем этапе пройдет 16 января в Гяндже, 17 января в Шеки, 18 января в Ширване и 21 января в Нахчыване с участием председателей окружных избирательных комиссий по регионам и представителей органов полиции.

Стоит отметить, что в связи с муниципальными выборами ЦИК совместно с МВД разработала "Памятку для сотрудников полиции", которая была передана соответствующим органам.

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