Стало известно о состоянии здоровья пострадавших в ДТП в Имишли

БАКУ /Trend/ - В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с ДТП, произошедшим 18 января около 12:50 на территории села Ялавач Имишлинского района.

Об этом в субботу в ответ на запрос Trend сообщили в TƏBİB.

"На место происшествия были отправлены 2 бригады скорой медицинской помощи. Трое пострадавших в результате ДТП детей, один из которых в критическом состоянии, были доставлены в Имишлинскую центральную районную больницу. Пострадавшим 1992 года рождения и 2015 года рождения был поставлен предварительный диагноз "закрытая черепно-мозговая травма". Им была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время их лечение продолжается в отделении реанимации. Состояние здоровья пострадавших оценивается как тяжелое.

Зафиксирован факт смерти одного из госпитализированных пострадавших до оказания помощи в больнице. Отметим, что 1 ребенок скончался на месте происшествия до прибытия врачей", - сказали в учреждении.

Напомним, что на территории Имишлинского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

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