В городе Шуша почтили светлую память шехидов (ФОТО)

ШУША/Trend/ - Память шехидов трагедии 20 Января, ставших символом национального единства и патриотизма, почтили минутой молчания в городе Шуша.

Как сообщает Trend, на церемонии почтения памяти сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе и Управления государственного заповедника города Шуша, а также руководители правоохранительных органов, управлений и предприятий, действующих в городе, а также жители города почтили память шехидов.

Отметим, что сегодня исполняется 35-я годовщина трагедии 20 Января.

Ввод 20 января 1990 года боевых частей советской армии против широких народных масс, вышедших на улицы и площади Баку, чтобы выразить свой решительный протест против агрессорских действий Армении, выдвинувшей территориальные претензии к Азербайджану, и покровительства ей руководства СССР, привел к невиданной трагедии в Азербайджане.

В те трагические дни отважные сыны Отечества, для которых свобода, честь и достоинство своей страны и народа были превыше всего, отдали свои жизни, взойдя на вершину шехидства.

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