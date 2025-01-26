Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 27 января.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. В первой половине дня в некоторых местах возможна изморось. Прогнозируется северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью 3-6 градусов, днем 6-9 градусов тепла. Атмосферное давление составит 773 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 70-80 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах – снег. Утром начиная с западных районов осадки постепенно прекратятся. Местами возможен туман. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью 1-5 градусов, днем – 7-11 градусов тепла. В горных районах ночью температура опустится до 3-8 градусов мороза, в высокогорье – до 10-15 градусов мороза, днем ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.