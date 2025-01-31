Похоронены погибшие в результате взрыва в Агджабеди

АГДЖАБЕДИ /Trend/ - Похоронены погибшие в результате взрыва гранаты в Агджабеди.

Как сообщает Trend, Бахруз Гулиев, Натиг Гулиев и Шамиг Гулиев, погибшие в результате взрыва, были похоронены на кладбище поселка Хиндарх, где проживала семья, а братья Мухаммед Мамедли и Мурад Мамедли, приехавшие погостить в доме своего деда из села Амирли Бардинского района - на кладбище села Амирли.

Остальные члены семьи — Ульвия Мамедли и Айсун Гулиева — находятся на лечении в больнице, их состояние оценивается как средней тяжести.

Как сообщалось ранее, в поселке Хиндарх Агджабединского района в доме взорвалась ручная граната. В результате взрыва погибли 5 человек (3 из них - несовершеннолетние):

1. Гулиев Шамиг Афган оглы (1959);

2. Гулиев Бахруз Шамиг оглы (1983);

3. Мамедли Мухаммед Видади оглы (2015);

4. Мамедли Мурад Видади оглы (2018);