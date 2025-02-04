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В Азербайджане основатели цифровой платформы включаются в список субъектов рекламной деятельности

Общество Материалы 4 февраля 2025 14:13 (UTC +04:00)
В Азербайджане основатели цифровой платформы включаются в список субъектов рекламной деятельности

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Закон "О рекламе" будет распространяться и на рекламу цифровой платформы, являющейся носителем рекламы, адресованной потребителям рекламы, находящимся на территории Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону "О рекламе", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по аграрной политике.

Согласно законопроекту, учредитель цифровой платформы будет включен в число субъектов рекламы. Совокупность действий основателя цифровой платформы также будет считаться рекламной деятельностью.

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