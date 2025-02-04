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Создается правовая основа для учредителей цифровой платформы, являющихся субъектом рекламы в Азербайджане

Общество Материалы 4 февраля 2025 14:31 (UTC +04:00)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Создается правовая основа для учредителей цифровой платформы, осуществляющих деятельность в качестве субъекта рекламы.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону "О рекламе", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по аграрной политике.

Согласно законопроекту, учредителем цифровой платформы будет считаться физическое или юридическое лицо, осуществляющее рекламную деятельность на цифровых платформах, являющихся носителем рекламы, используя свою репутацию в обмен на материальную выгоду.

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