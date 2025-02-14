В Агдаме грузовик подорвался на мине, в районной прокуратуре проводится расследование

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, в Агдамском районе произошел минный инцидент.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службах Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел и Агентства по разминированию (ANAMA) Азербайджанской Республики, 14 февраля в бассейне реки Хачын, протекающей по территории ранее не оккупированного села Аяг Гервенд Агдамского района, произошел минный инцидент.

Было отмечено, что житель села Гузанлы Агдамского района Мамедов Фаиг Аршад оглу, 1965 года рождения, находясь за рулем грузового автомобиля марки "Howo", подорвался на противопехотной мине, которая могла быть принесена паводковыми водами.

В результате взрыва была повреждена левая задняя колесная часть автомобиля, однако пострадавших в инциденте нет.

По данному факту проводится расследование в прокуратуре Агдамского района.

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11:34

АГДАМ/Trend/ - В Агдаме грузовик подорвался на мине.

Как сообщает местный корреспондент Trend, инцидент произошел на территории освобожденного от оккупации села Баш Гервенд. В результате взрыва мины был серьезно поврежден грузовик марки "Howo".

Согласно информации, пострадавших в результате инцидента нет.

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