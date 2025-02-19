Меморандум о взаимопонимании о стратегическом медиа-сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией вызвал оживление в деятельности местных СМИ

БАКУ /Trend/ - Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Турцией о стратегическом сотрудничестве в области медиа вызвал оживление в деятельности местных СМИ.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмаилов во время выступления за круглым столом азербайджано-турецкой медиа платформы, проходящем в Баку.

Он сказал, что меморандум придал большой импульс установлению более тесных и профессиональных отношений между представителями СМИ, а также соответствующими структурами в этой области.

"Развитие стратегических отношений между двумя странами стимулирует более профессиональную деятельность медиа на основе этических принципов защиты информационной среды от дезинформации.

Это стратегическое сотрудничество между Азербайджаном и Турцией не только обогатило информационное пространство двух стран, но и внесло неоценимый вклад в доведение до широкой аудитории истин, озвученных нами в регионе и в мире.

В течение пяти лет медиа-субъекты обеих стран реализовали ряд совместных проектов, были организованы тренинги для подготовки профессиональных кадров и расширено сотрудничество в области информационной безопасности",- добавил он.

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