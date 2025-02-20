Завершены строительные работы в жилом комплексе Agdam Residence - Эмин Джафаров

АГДАМ /Trend/ - Завершены строительные работы в жилом комплексе Agdam Residence.

Как передает в четверг Trend, об этом в рамках организованного в Агдаме медиатура сообщил журналистам руководитель строительства проекта Agdam Residence Эмин Джафаров.

Он отметил, что жилой комплекс Agdam Residence занимает площадь 1,55 гектара, а на территории комплекса были построены первые 6 жилых домов.

Региональный корреспондент Trend побывал на месте строительства комплекса и поинтересовался проделанной работой.

Здания в комплексе 6-этажные, общее количество блоков – 11.

В здании 45 квартир - однокомнатные, 108 - двухкомнатные, 48 – трехкомнатные, а 8 – четырехкомнатные.

Строительно-монтажные работы в комплексе уже завершены. Для комфортного проживания жителей на территории комплекса будут сданы в пользование парк, уголки отдыха, социально-бытовые объекты, автопарковки, велодорожки, детские игровые и спортивные площадки, проведены масштабные работы по благоустройству и озеленению.

18 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в жилом комплексе Agdam Residence.

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