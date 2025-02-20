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В Азербайджане внесены изменения в перечень лекарств для лечения редких заболеваний

Общество Материалы 20 февраля 2025 14:42 (UTC +04:00)
В Азербайджане внесены изменения в перечень лекарств для лечения редких заболеваний

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Список лекарственных средств, предназначенных для лечения редких заболеваний, требующих специфического лечения".

Решение об этом приняла коллегия министерства здравоохранения Азербайджана, сообщает Trend.

Согласно решению, в список добавлены еще два лекарственных средства:

121.

Fibroqammin / Fibrogammin

Human coagulation factor XIII

CSL Behring

122.

Filzuvez / Filsuvez

Birch triterpenes

Chiesi Farmaceutici

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