В Азербайджане внесены изменения в перечень лекарств для лечения редких заболеваний

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Список лекарственных средств, предназначенных для лечения редких заболеваний, требующих специфического лечения".
Решение об этом приняла коллегия министерства здравоохранения Азербайджана, сообщает Trend.
Согласно решению, в список добавлены еще два лекарственных средства:
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121.
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Fibroqammin / Fibrogammin
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Human coagulation factor XIII
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CSL Behring
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122.
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Filzuvez / Filsuvez
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Birch triterpenes
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Chiesi Farmaceutici
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