Светофоры на 38 улицах и проспектах Баку переведены в режим "зеленой волны"

БАКУ /Trend/ - Центр интеллектуального управления транспортом министерства внутренних дел Азербайджана в последние дни, а именно с 3 марта, отмечает увеличение числа загруженных дорог и продолжительности заторов на центральных улицах и проспектах столицы в вечерние часы.

Как сообщает Trend, об этом говорится в обращении, распространенном Центром.

Анализ ситуации показывает, что в связи с месяцем Рамазан некоторые граждане стали чаще пользоваться личным транспортом и посещять рестораны и кафе в центре города для участия в ифтарах. В результате увеличивается продолжительность пробок в часы пик, что оказывает влияние и на въездные и выездные дороги города.

С целью повышения пропускной способности дорог на 38 улицах и проспектах столицы светофоры переведены в режим "зеленой волны". Кроме того, для оперативного реагирования проводится регулярный обмен информацией с сотрудниками дорожной полиции.

Режим "зеленой волны" введен на следующих улицах и проспектах:

1. Улица С.Вургуна;

2. Улица А.Бакиханова;

3. Улица М.Мушфига;

4. Улица Мехди Гусейна;

5. Улица Ш.Бадалбейли;

6. Улица М.Физули;

7. Улица Р.Бейбутова;

8. Улица К.Рагимова;

9. Улица 28 Мая;

10. Улица У.Гаджибейли;

11. Улица Ю.Сафарова;

12. Улица А.Джалилова;

13. Улица акад. Г.Алиева;

14. Улица Гюлары Гядирбейли;

15. Улица Истиглалият;

16. Улица Дж.Гаджибейли;

17. Улица А.Агаоглу;

18. Улица Вагифа;

19. Улица А.Демирчизаде;

20. Улица Насиб бея Юсифбейли;

21. Улица Ю.В.Чеменземинли;

22. Улица М.Араза;

23. Улица Назыма Хикмета;

24. Улица М.Мехдизаде;

25. Улица Низами;

26. Улица Сулеймана Рагимова;

27. Тбилисский проспект;

28. Проспект 8 Ноября;

29. Проспект Г.Гараева;

30. Проспект Иншаатчылар;

31. Проспект Нефтчиляр;

32. Проспект З.Алиевой;

33. Проспект Азадлыг;

34. Проспект Азербайджана;

35. Проспект Хатаи;

36. Проспект Ататюрка;

37. Парламентский проспект;

38. Проспект Ф.Хойского.