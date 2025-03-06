Светофоры на 38 улицах и проспектах Баку переведены в режим "зеленой волны"

БАКУ /Trend/ - Центр интеллектуального управления транспортом министерства внутренних дел Азербайджана в последние дни, а именно с 3 марта, отмечает увеличение числа загруженных дорог и продолжительности заторов на центральных улицах и проспектах столицы в вечерние часы.
Как сообщает Trend, об этом говорится в обращении, распространенном Центром.
Анализ ситуации показывает, что в связи с месяцем Рамазан некоторые граждане стали чаще пользоваться личным транспортом и посещять рестораны и кафе в центре города для участия в ифтарах. В результате увеличивается продолжительность пробок в часы пик, что оказывает влияние и на въездные и выездные дороги города.
С целью повышения пропускной способности дорог на 38 улицах и проспектах столицы светофоры переведены в режим "зеленой волны". Кроме того, для оперативного реагирования проводится регулярный обмен информацией с сотрудниками дорожной полиции.
Режим "зеленой волны" введен на следующих улицах и проспектах:
1. Улица С.Вургуна;
2. Улица А.Бакиханова;
3. Улица М.Мушфига;
4. Улица Мехди Гусейна;
5. Улица Ш.Бадалбейли;
6. Улица М.Физули;
7. Улица Р.Бейбутова;
8. Улица К.Рагимова;
9. Улица 28 Мая;
10. Улица У.Гаджибейли;
11. Улица Ю.Сафарова;
12. Улица А.Джалилова;
13. Улица акад. Г.Алиева;
14. Улица Гюлары Гядирбейли;
15. Улица Истиглалият;
16. Улица Дж.Гаджибейли;
17. Улица А.Агаоглу;
18. Улица Вагифа;
19. Улица А.Демирчизаде;
20. Улица Насиб бея Юсифбейли;
21. Улица Ю.В.Чеменземинли;
22. Улица М.Араза;
23. Улица Назыма Хикмета;
24. Улица М.Мехдизаде;
25. Улица Низами;
26. Улица Сулеймана Рагимова;
27. Тбилисский проспект;
28. Проспект 8 Ноября;
29. Проспект Г.Гараева;
30. Проспект Иншаатчылар;
31. Проспект Нефтчиляр;
32. Проспект З.Алиевой;
33. Проспект Азадлыг;
34. Проспект Азербайджана;
35. Проспект Хатаи;
36. Проспект Ататюрка;
37. Парламентский проспект;
38. Проспект Ф.Хойского.