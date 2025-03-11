Азербайджанская спортсменка завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе

БАКУ /Trend/ - В столице Албании Тиране продолжается чемпионат Европы по борьбе.

Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, сегодня определились первые призеры по женской борьбе.

Представительница Азербайджана Асмар Джанкуртаран (50 кг) завоевала бронзовую медаль, победив соперницу из Турции Сонгюль Каваз со счетом 9:3.

В финальном поединке азербайджанская спортсменка Гюнай Гурбанова (59 кг) встретилась с итальянкой Авророй Руссо. Гурбанова, которая встречалась с действующей чемпионкой Европы и мира среди команд до 20 лет, обеспечила себе победу, набрав 4 очка в первой половине. Во втором тайме счет оставался 4:0, и 17-летняя Гюнай Гурбанова в своем дебютном матче выиграла чемпионат Европы U23