Делегация представителей НПО из Турции, Ирака и Сирии посетила освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Проходит визит в Азербайджан делегации туркманских НПО из Турции, Ирака и Сирии.

Как сообщает Trend, в состав делегации входят председатели НПО, представители общественности и СМИ.

Визит осуществляется по линии Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана.

Сначала делегация посетила крепость Аскеран, затем отправилась в центр города Ходжалы, после чего состоялось знакомство с Карабахским университетом. Делегации была предоставлена ​​подробная информация об университете. Также планируется посетить Шушу, а завтра — Физули.

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