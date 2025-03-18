Азербайджан - самая безопасная страна для проживания - преподаватель из Новой Зеландии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - самая безопасная страна, в которой мне удалось пожить.

Как сообщает Trend, об этом сказала преподаватель Линси Флауэрс новозеландскому изданию Stuff.

Флауэрс переехала в Баку из Новой Зеландии более восьми лет назад.

"Я ничего не знала об этой части мира, но мне хотелось погрузиться в совершенно другую культуру и окружение", - рассказала она.

Флауэрс отметила, что столица Азербайджана, великолепная, чистая и сверхбезопасная, привлекла ее внимание.

"Баку - удивительный город», - добавила она.

По ее словам, хотя адаптация заняла около года, знакомство с местными традициями, праздниками, а также теплый прием со стороны азербайджанцев значительно облегчили процесс интеграции.

"Местные жители очень дружелюбные, отзывчивые и гостеприимные", - отметила Линси Флауэрс. - У этой страны нет реальных недостатков, если быть открытым и воспринимать уникальность каждого места. Это великолепная страна".