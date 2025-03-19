Останки Дашгына Бейбутова, считавшегося пропавшим без вести в Первой Карабахской войне, захоронены в Гёйчае

БАКУ /Trend/ - Останки Бейбутова Дашгына Насреддин оглу, считавшегося пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны, доставлены в Гёйчайский район.

Как сообщает в среду Trend, сегодня останки шехида были переданы его семье в селе Мырты Гёйчайского района, где состоялась церемония прощания.

В церемонии прощания приняли участие жители села, члены семьи шехида, ветераны, а также сотрудники Исполнительной власти района, правоохранительных органов, представители общественности.

Останки шехида, который ранее был похоронен на Имишлинском городском кладбище как неизвестный шехид, были перезахоронены на кладбище села Мырты.

Военный оркестр исполнил Государственный гимн, прозвучали оружейные залпы.

Отметим, что Дашгын Бехбудов считался пропавшим без вести с 1994 года, когда он участвовал в боях в районе села Шукюрбейли Физулинского района.

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