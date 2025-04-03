Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Посол Беларуси посетил Гянджинский автомобильный завод (ФОТО)

Общество Материалы 3 апреля 2025 22:14 (UTC +04:00)
Посол Беларуси посетил Гянджинский автомобильный завод (ФОТО)

Читайте Trend в

Бести Мамед
Бести Мамед
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Дмитрий Пиневич в рамках официального визита в Гянджу посетил Гянджинский автомобильный завод.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе Гянджинского автомобильного завода.

Согласно информации, директор завода Амин Алиев ознакомил посла с работой сборочных линий на предприятии. Было отмечено, что Гянджинский автомобильный завод начал совместную деятельность с Минским тракторным заводом, Минским автомобильным заводом и другими белорусскими предприятиями в соответствии с двусторонними соглашениями о сотрудничестве, заключенными в 2006 году во время официального визита главы азербайджанского государства в Беларусь.

Амин Алиев подчеркнул, что двустороннее сотрудничество с белорусскими предприятиями продолжается. На заводе по заказам осуществляется сборка различных моделей белорусских тракторов и грузовиков.

Посол в свою очередь коснулся мер, которые могут быть предприняты для дальнейшего развития существующих связей и установления нового сотрудничества.

Было подчеркнуто, что сотрудничество Гянджинского автомобильного завода и белорусских предприятий имеет большую историю и целесообразно провести соответствующие встречи для расширения совместных проектов в этом направлении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Посол Беларуси посетил Гянджинский автомобильный завод (ФОТО)
Посол Беларуси посетил Гянджинский автомобильный завод (ФОТО)
Посол Беларуси посетил Гянджинский автомобильный завод (ФОТО)
Посол Беларуси посетил Гянджинский автомобильный завод (ФОТО)
Посол Беларуси посетил Гянджинский автомобильный завод (ФОТО)
Посол Беларуси посетил Гянджинский автомобильный завод (ФОТО)
Посол Беларуси посетил Гянджинский автомобильный завод (ФОТО)
Посол Беларуси посетил Гянджинский автомобильный завод (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости