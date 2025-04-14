Обсуждено развитие двусторонних связей между Азербайджаном и Катаром в сфере здравоохранения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Государства Катар в нашей стране Мохаммеда Хамада Саада аль-Фухаида аль-Хаджри.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Катаром. Министр отметил особый вклад взаимных визитов на высшем уровне в расширение связей между двумя странами.

В своем выступлении Теймур Мусаев указал и на наличие широкого потенциала для развития отношений между Азербайджаном и Катаром в области здравоохранения.

По словам министра, есть все необходимые условия для обмена современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального обучения медицинских специалистов.

В завершение министр здравоохранения Азербайджана выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

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