Морально-психологическое состояние военнослужащих находится в центре внимания - Минобороны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Управлением по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу министерства обороны Азербайджана были проведены встречи с новобранцами, несущими службу в различных подразделениях.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на миноброны Азербайджана.

Основное внимание на мероприятиях было уделено привитию национально-духовных ценностей, изучению морально-психологического состояния, социальных проблем в воинских коллективах, вопросам укрепления правопорядка и воинской дисциплины.

В ходе проведенных встреч в центре внимания находились вопросы изучения личностно-психологических особенностей новобранцев, их адаптации к военной службе, качественного питания личного состава в соответствии с нормами, соблюдения правил безопасности в целях сохранения здоровья личного состава в процессе службы.

В ходе встреч были проведены просветительские беседы о роли и значении солдатского братства и дружбы в укреплении воинской дисциплины, несении боевого дежурства, налаживании взаимоотношений в рамках уставов, проведен ряд культурно-массовых мероприятий.

В рамках мероприятий также были проведены индивидуальные беседы, даны ответы на вопросы, интересующие новобранцев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!