Разрабатывается Генеральный план города Ханкенди - Эльчин Юсубов

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Разрабатывается Генеральный план города Ханкенди.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов, выступая на встрече с представителями дипломатического корпуса в городе Ханкенди.

"Проводя оккупационную политику против Азербайджана, армяне уничтожили культурные, религиозные, исторические памятники и кладбища, принадлежащие азербайджанскому народу, в городе Ханкенди и прилегающих населенных пунктах.

В отличие от этого, армянские церкви и кладбища, расположенные сегодня в Ханкенди, находятся под охраной азербайджанского государства. Армянское население проживает здесь в условиях мира и безопасности", - отметил он.

На освобожденных от оккупации территориях сегодня проводятся масштабные строительно-восстановительные работы.

"Прокладываются новые современные автомобильные и железные дороги, авиалинии. Населенные пункты обеспечиваются электричеством, питьевой водой и природным газом. На территориях создаются широкие зеленые полосы. Город Ханкенди и другие населенные пункты формируют благоприятную среду для предпринимателей. В городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах 439 субъектов предпринимательства инвестировали 30 миллионов манатов. В частном секторе трудоустроено около 1900 человек, и ожидается, что к концу года эта цифра превысит 3000.

Обеспечивается занятость населения, создаются новые рабочие места.

Кроме того, на освобожденных территориях создаются новые учебные заведения, медицинские учреждения и иная социальная инфраструктура для возвращающегося населения в рамках программы Великое возвращение.

Для обеспечения безопасности активно ведутся работы по разминированию, к которым привлечены и зарубежные специалисты. На участках, очищенных от мин и неразорвавшихся боеприпасов, в соответствии с планом проводятся строительные работы.

Также разрабатывается Генеральный план города Ханкенди. На территории города Ханкенди, Агдеринского и Ходжалинского районов в 7 населенных пунктах обеспечено постоянное проживание в общей сложности около 12 тысяч человек.

В село Баллыджа Ходжалинского района переселены 136 семей (660 жителей), в село Гасанриз Агдеринского района — 70 семей (238 жителей), в село Суговушан — 180 семей (592 жителя), а в село Талыш — 20 семей (90 жителей). До конца текущего года планируется возвращение населения еще в 24 исторических азербайджанских села, из которых в 16 уже продолжаются строительные и восстановительные работы, а в остальных 8 населенных пунктах ведутся проектно-подготовительные работы",- добавил Э.Юсубов.

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