Стала известна последняя информация о ходе строительства дороги Агдам–Аскеран–Ходжалы–Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева в рамках реализации проектов дорожной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях продолжает ускоренными темпами строительство автомобильной дороги Агдам-Аскеран-Ходжалы-Ханкенди.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госагентство.

Общая протяженность автомобильной дороги Агдам – Аскеран – Ходжалы – Ханкенди, отходящей от 40-го километра автодороги Барда – Агдам, составляет 33,6 километра.

Первые 11,7 километра дороги реконструируются по второй технической категории, оставшиеся 21,9 километра — по первой. Ширина земляного полотна составит 26,5 метра, ширина проезжей части — 15 метров. Движение будет организовано по четырем полосам (по две в каждом направлении), ширина каждой полосы составит 3,75 метра.

В настоящее время на объекте выполняются земляные работы. С применением специальной техники ведется выемка непригодного грунта с его последующей заменой на пригодный материал, проводится выравнивание профиля дороги и устройство дорожного покрытия. На ряде участков, где уже подготовлено основание, начата укладка асфальта — на отрезке протяженностью 3,6 километра уложено два слоя асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, вдоль трассы проведены работы по строительству 148 водопропускных труб прямоугольной и круглой формы различных диаметров, а также переходов. В настоящее время работы в этом направлении продолжаются. Из предусмотренной проектом подпорной стены длиной 6707 метров уже построено 4397 метров.

Параллельно с указанными работами активно продолжается строительство 5 мостов с 1 и 3 пролетами. Мосты строятся на участках дороги на 1.6, 4.4, 7.2, 9.6 и 14 километре.

Общий физический прогресс на протяжении всего проекта составляет 72 процента.

Автомобильная дорога Агдам-Аскеран-Ходжалы-Ханкенди облегчит передвижение по региону, окажет значительное влияние на развитие сельского хозяйства, туризма.

Автодорога позволит водителям и пассажирам, желающим поехать в города Ханкенди, Шуша и Лачин с бардинского направления, быстро и безопасно продолжить движение с использованием этой кольцевой дороги, не въезжая в город Агдам.

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