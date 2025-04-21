Система отвода дождевых вод в Баку будет модернизирована в течение двух лет - Эльдар Азизов

БАКУ /Trend/ - Система отвода дождевых вод в Баку будет модернизирована в течение двух лет.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил журналистам глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов.

"Мы получили предварительное предупреждение о предстоящем ливне. Однако существующая система отвода дождевых вод не смогла в полной мере справиться с современными климатическими вызовами. Насосные станции были перегружены, а трубопроводы утратили необходимую пропускную способность. Это свидетельствует о том, что городская инфраструктура, в первую очередь канализационная система, требует новых подходов", - отметил он.

Эльдар Азизов сообщил, что сразу после стихийного бедствия в октябре прошлого года состоялась оперативная встреча с руководителями ответственных структур.

"Некоторое время назад, в ответ на запрос Исполнительной власти города Баку, Объединенная служба водоснабжения крупных городов при Государственном агентстве водных ресурсов сообщила, что уже началась разработка проекта по модернизации системы отвода дождевых вод в столице. Согласно предварительным оценкам, реализация этой программы займет как минимум два года", - подчеркнул Э. Азизов.

Глава Исполнительной власти также отметил, что подобные проблемы существуют даже в самых развитых странах мира.

"Однако в нашей ситуации также добавляется объективный фактор: существующая инженерно-коммуникационная система когда-то была предназначена для небольших жилых домов, расположенных на этой территории. Однако сейчас на этих участках построены многоэтажные жилые комплексы. Текущая инфраструктура физически не справляется с таким объемом воды, и мы должны быть готовы к таким ситуациям как минимум в течение следующих двух лет",- добавил он.

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