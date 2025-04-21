В Баку могут временно ограничить движение в туннелях и под мостами во время ливней

БАКУ /Trend/ - В качестве временной меры предосторожности в Баку рассматривается возможность ограничения движения транспортных средств в туннелях и на участках дорог, расположенных под мостами, во время сильных дождей.

Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов.

По его словам, такая мера может частично снизить риски, связанные с угрозой жизни и имуществу граждан в уязвимых зонах транспортной инфраструктуры города.

"Баку вступает в новый этап своего развития, и одной из ключевых составляющих этого процесса является модернизация ливневой и канализационной систем. Объективно необходимо признать, что на текущем этапе мы не можем полностью исключить вероятность повторения подобных ситуаций", - добавил Э.Азизов

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