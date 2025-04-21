В I квартале приостановлено распространение более 6 тыс. материалов наружной рекламы

БАКУ /Trend/ - В 1 квартале текущего года проведен осмотр 48701 объекта, приостановлено распространение 6950 материалов наружной рекламы.

Как сообщает Trend, об этом было сообщено на отчетном заседании, посвященном результатам работы в сфере наружной рекламы за первые три месяца 2025 года, проведенном в Государственном рекламном агентстве Азербайджанской Республики (ADRA).

Было отмечено, что за первые 3 месяца 2025 года в агентство поступило 15218 заявок на размещение рекламы, разрешено размещение 85364 материалов рекламы.

Подчеркнуто, что количество незаконной рекламы в отчетном периоде снизилось по сравнению с предыдущими кварталами. Это связано как с расширением просветительских мероприятий, так и с усилением механизмов контроля.

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