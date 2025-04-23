Албания экстрадирует в Азербайджан лицо, обвиняемое в мошенничестве

БАКУ /Trend/ - Ходатайство Генеральной прокуратуры Азербайджана об экстрадиции гражданина страны Салманова Эльшана Вахид оглу в соответствии с требованиями Европейской конвенции "Об экстрадиции" от 13 декабря 1957 года удовлетворено компетентными органами Республики Албания.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, обвиняемый в мошенничестве Эльшан Салманов был объявлен в международный розыск, а затем арестован в октябре 2024 года в городе Ринас (Албания).

"Принимаются необходимые меры для того, чтобы обвиняемый был доставлен в Азербайджан", - отмечается в сообщении ведомства.

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