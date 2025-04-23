Обвиняемый в шпионаже против Азербайджана приговорен к 15 годам лишения свободы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершился судебный процесс по уголовному делу Эмина Гасымзаде, обвиняемого в совершении преступлений против конституционного строя.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Тельмана Гусейнова состоялось оглашение приговора, передает Trend.

Согласно приговору, Эмин Гасымзаде был приговорен к 15 годам лишения свободы.

Отметим, что он обвиняется в государственной измене, передаче информации армянской стороне в ущерб суверенитету и государственной безопасности Азербайджана. Кроме того, он также озвучивал в своем аккаунте в социальной сети открытые призывы против государства, совершил действия, направленные на разжигание национальной ненависти и вражды.

Привлеченный Службой госбезопасности к уголовной ответственности Эмин Гасымзаде обвиняется по статьям 274 (государственная измена), 281.2 (публичные призывы к антигосударственной деятельности) и 283.1 (действия, направленные на разжигание национальной ненависти и вражды) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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