Венесуэла пропустила очередной долговой платеж

3 января 2018 17:09 (UTC+04:00)

Венесуэла в начале января допустила очередной дефолт по долговым обязательствам, сообщило рейтинговое агентство S&P Global Ratings, передает Интерфакс.

Как отмечает S&P, Венесуэла не перечислила держателям облигаций с погашением в 2018 году купонные выплаты на сумму $35 млн, несмотря на пропуск срока и истечение 30-дневной отсрочки.

В общей сложности Венесуэле в 2018 году предстоит погасить долговые обязательства на $9 млрд, и инвесторы и трейдеры все чаще говорят о том, что правительство страны не сможет этого сделать, пишет The Wall Street Journal.

По оценкам инвестфирмы Caracas Capital, правительство Венесуэлы и госкорпорация Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) к 3 января пропустили различные долговые платежи на общую сумму $1,28 млрд.

S&P называет каждый из таких случаев дефолтом и прогнозирует, что вероятность еще одного такого события в ближайшие три месяца составляет около 50%.

Аналитики оценивают совокупный объем госдолга Венесуэлы в $150 млрд. В прошлом году президент страны Николас Мадуро выражал желание реструктуризировать все обязательства, но при этом обещал произвести все краткосрочные выплаты инвесторам.

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