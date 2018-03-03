В США биржи закрылись разнонаправленно

3 марта 2018 02:33 (UTC+04:00)

Основные американские фондовые индексы в пятницу не продемонстрировали единой динамики на фоне новостей о введении высоких импортных пошлин на сталь и алюминий в США, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,29%, до 24538,06 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,08%, до 7257,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,51%, до 2691,25 пункта.

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени.

Еврокомиссия, в частности, уже выразила глубокое сожаление в связи с этим заявлением Трампа, и заявила, что намерена предложить ответные меры, совместимые с правилами ВТО. ВТО, в свою очередь, выразила обеспокоенность заявлением США и планирует внимательно следить за ситуацией.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в феврале, по окончательной оценке, вырос до 99,7 пункта с 95,7 пункта в январе, тогда как аналитики ожидали роста индикатора до 99,5 пункта.
Инвесторы также обратили внимание на выступление нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла перед банковским комитетом сената США в четверг. По словам Пауэлла, неустойчивость налоговой политики в краткосрочной перспективе не окажет значительного влияния на монетарную политику. Он также отметил, что не видит признаков "перегрева" экономики США.

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