Стартует процесс подготовки генплана Баку

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана дал старт организации работы по подготовке генерального плана Баку, говорится в сообщении комитета, распространенном во вторник.

Для организации этого процесса в соответствии с международными стандартами и подготовки генплана Баку на основе самого успешного глобального опыта, комитет привлекает одну из трех авторитетнейших, входящую в «большую тройку» консалтинговых компаний мира - американскую компанию The Boston Consulting Group.

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