Стартует процесс подготовки генплана Баку

17 июля 2018 15:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана дал старт организации работы по подготовке генерального плана Баку, говорится в сообщении комитета, распространенном во вторник.

Для организации этого процесса в соответствии с международными стандартами и подготовки генплана Баку на основе самого успешного глобального опыта, комитет привлекает одну из трех авторитетнейших, входящую в «большую тройку» консалтинговых компаний мира - американскую компанию The Boston Consulting Group.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Работа по Генплану Баку будет изучена и всесторонне оценена - комитет
Бизнес 2 июня 14:25
Госкомитет по градостроительству Азербайджана получит доступ к кадастру недвижимого имущества
Бизнес 17 мая 15:49
Объявлен тендер на разработку генпланов трех городов Азербайджана
Тендеры 28 сентября 2017 12:52
Объявлен тендер на разработку генпланов трех городов Азербайджана
Бизнес 23 июня 2017 15:23
В течение пяти лет в Баку будет построено 245 жилых многоэтажных зданий - госкомитет
Бизнес 21 апреля 2017 16:34
Утвержден генплан одного из городов Азербайджана
Бизнес 13 ноября 2015 14:19
Лента новостей
Anglo Asian Mining на более чем 40% увеличила добычу золота в Азербайджане
Бизнес 16:05
Сиявуш Керими и Гюнай Мехтизаде избраны в президиум ЕАКОП (ФОТО)
Социум 16:04
Генпрокуратура Азербайджана расследует факт незаконной заготовки древесины
Происшествия 16:01
Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости строительства четвертого НПЗ в Казахстане
Энергетика 15:58
В регионе Узбекистана будет реализовано 199 проектов в сферах промышленности, услуг и сельского хозяйства
Бизнес 15:51
Консульский отдел посольства Болгарии в Баку не будет работать 15 дней
Общество 15:43
Денежный перевод стал проще с Unitransfer!
Бизнес 15:41
В Азербайджане введен лимит по числу оформлений Sim-карт на одного человека
ИКТ 15:40
Медицинское страхование за 199$ от A-Qroup
Бизнес 15:38