Бакметрополитен о стоимости пассажироперевозок

БАКУ /Trend/ - Перевозка одного пассажира в бакинском метро обходится в 0, 47 маната, сказал во вторник на пресс-конференции пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что стоимость проезда на метро в Беларуси составляет 0,55 маната, в Киеве - 0,47-0,5 маната, а в России значительно дороже.

"В настоящее время в нашей стране самая низкая стоимость проезда на пространстве СНГ", - сказал Мамедов.

Отметим, что в Азербайджане с первого августа вступят в силу новые тарифы на перевозки общественным транспортом.

Соответствующие изменения утвердил Тарифный совет республики.

Согласно изменениям, стоимость одного проезда в метрополитене составит 0,3 маната, одного проезда регулярными внутригородскими автобусными маршрутами - 0,3 маната, одного проезда междугородними и межпоселковыми маршрутами, в зависимости от расстояния, от 0,3 до 0,9 маната, междугородними регулярными автобусными маршрутами - 2,4 гяпик за один километр.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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